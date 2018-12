🔥 L'offre de lancement de la nouvelle Freebox One à 29,99€ par mois pendant un an

Une offre tout en un !

Ainsi, pour seulement 29,99€, vous profiterez de cette box 'next gen" incluant la fibre ultra-rapide de Free jusqu'à 1 Gbits/s, l'abonnement à Netflix (1 écran, cela mérite d'être précisé) et une image en résolution 4K HDR. Sachez que la Freebox One est également compatible avec l'ADSL2+ et la VDSL2+. Des mises à jour fréquentes viendront constamment améliorer la navigation et apporter des nouveautés. Attention car seuls les premiers 100 000 abonnés auront droit à cette promotion de lancement. A noter tout de même que les frais de mise en service vous seront facturés 69 euros, les frais de résiliation sont affichés quant à eux à 49 euros.