Le casque Marshall Major II à 39,99 euros

Et je remets le son !

Le Major II signéest un casque filaire (le câble est détachable) avec une sensibilité de 96 dB. Il possède une puissance d'entrée maximale de 50 mW, il est également pliable et équipé d'un microphone. En plus de tout cela, son design est des plus élégants, une habitude de la marque. Le produit est garanti pendant un an pour le service et maintenance.