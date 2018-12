Le OnePlus 6 128 Go à 381,79 euros

Allô papa Noël ?

Pile dans les temps pour être mis sous le sapin

Le OnePlus 6 arbore donc un magnifique écran 6,28 pouces, avec une définition atteignant 2280 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Vous pouvez bien évidemment ajouter une carte microSD pour bénéficier d'encore plus de place. Le smartphone de la marque chinoise embarque un double capteur à l'arrière de 16 mégapixels + 20 mégapixels et l'appareil frontal pointe lui aussi à 16 mégapixels.Bien évidemment, le portable est équipé de toutes les dernières technologies comme le scanner d'empreintes digitales. Sachez aussi qu'il résiste parfaitement à la poussière ou encore aux éclaboussures d'eau. Enfin, pour terminer, le OnePlus 6 tourne sous le système d'exploitation OxygenOS. Vous retrouverez donc plusieurs fonctionnalités utiles pour optimiser votre appareil.La promotion s'achèvera le 10 décembre prochain aux alentours de 17h00. Sachez aussi que la livraison est offerte en France métropolitaine mais que vous devrez compter entre 15 et 25 jours avant de le recevoir.