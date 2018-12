🔥 Les forfaits illimités B&YOU 40 Go et 60 Go à prix cassés jusqu'au 18/12

Remise à neuf (virgule quatre-vingt-dix-neuf)

Pour découvrir cette promotion, rendez-vous sur le site de B&YOU, la marque totalement dématérialisée de Bouygues. Jusqu'au 18 décembre prochain, vous pourrez en effet profiter des offres de Noël de l'opérateur, qui vous propose de découvrir deux forfaits à des tarifs extrêmement attractifs, le principal étant sans aucun doute le forfait 40 Go qui tombe à 9,99 euros par mois et ce, sans durée de temps. Comprenez par-là que vous pourrez conserver ce tarif jusqu'à ce que vous décidiez de changer d'opérateur. Une démarche qui est aussi applicable au forfait 60 Go pour 14,99 euros, soit dit en passant.Comme c'est souvent le cas sur ce type d'offres, il existe toutefois quelques éléments à connaître. Pour commencer, ces tarifs ne sont valables que pour les nouveaux clients chez B&YOU, et par extension, chez Bouygues. Si ces forfaits sont sans engagement, vous devrez tout de même débourser 10 euros supplémentaires à la souscription pour obtenir votre carte SIM.Si vous optez pour le forfait 40 Go à 9,99 euros, vous aurez le droit aux appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine et les DOM. Vous disposerez aussi d'appels et SMS illimités vers la France depuis l'Europe et les DOM. Côté internet, ce sont 40 Go de data qui vous attendent sur le réseau 4G de Bouygues, dont 4 Go utilisables en Europe et dans les DOM.Le forfait 60 Go à 14,99 euros pour sa part, vous donnera accès aux mêmes avantages (sans compter les 20 Go supplémentaires), à la différence que l'enveloppe utilisable en itinérance en Europe et dans les DOM s'élèvera à 6 Go. Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement votre consommation de data, car une fois votre capital épuisé, vous serez facturés en supplément, ce qui pourra faire grimper votre facture en flèche, et provoquer de mauvaises surprise en fin de mois.