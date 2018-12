PUBG + Gears of War 4 offerts pour l'achat d'une manette Xbox One à 59€

Quelle générosité !

Pour profiter de cette offre, suivez bien les informations qui vont suivre. Il vous suffit d'ajouter la manette Xbox One et le jeu vidéo PUBG à votre panier. L'exemplaire de Gears of War 4 vous sera ensuite envoyé par mail, environ sept jours après la date de votre achat. Cette promotion s'applique aussi si vous commandez une console Xbox One.