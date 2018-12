Le jeu Sleeping Dogs: Définitive édition sur PS4 à 4,50€

Faites régner l'ordre et le chaos !

Le jeu permet au joueur d'explorer Hong-Kong aux commandes du policier Wei Shen. Ce dernier s'infiltre au sein de la pègre locale afin de démanteler le gang et assurer la protection des citoyens. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu...Cette version est une remasterisation avec des graphismes retravaillés. En plus de l'aventure principale, les 24 DLC sont également compris. Sleeping Dogs: Definitive Edition occupera 17,8 Go d'espace sur votre PS4. La promotion s'achèvera le 22 décembre 2018.