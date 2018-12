Le jeu Tomb Raider: Definitive Edition sur PS4 à 6,99€

Difficile de devenir une aventurière

Il s'agit d'une remasterisation du reboot (pas facile à suivre) qui était sorti en 2013. Dans cette version, les graphismes ont été nettement améliorés et elle embarque tous les DLC en plus de l'aventure principale. Cet opus est le premier à retracer les origines de la future archéologue. La jeune Britannique se retrouve sur une île malfamée après s'y être échouée. Elle doit explorer ce nouvel environnement, tuer les mercenaires qui veulent lui faire la peau et percer les secrets du Royaume perdu de Yamatai. Le jeu prendra un peu plus de 22 Go sur votre PS4. La promotion se terminera le 22 décembre prochain.