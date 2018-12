Le Ruban LED intelligent Koogeek de 2m à 39,89€

Une belle illumination pour noël

Il s'agit d'un ruban d'une longueur de 2 mètres et pouvant recréé pas moins de 16 millions de couleurs. Vous pouvez l'allumer et le paramétrer grâce aux assistants vocaux tels que Siri, Amazon Echo ou encore Google Assistant. Vous pouvez aussi passer via l'application mobile "Koogeek Home" pour une prise en main plus classique. Il possède une autonomie de 25 000 heures et consomme bien peu d'énergie. Notez qu'il est également étanche et peut même être découpé pour convenir parfaitement à la surface désirée. Le ruban LED est garanti durant 12 mois.