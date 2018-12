Le disque dur externe Western Digital My Passport 4 To à 117 euros

Vous n'aurez plus à supprimer vos données !

Comme nous l'avons précisé ci-dessus, ce disque dur externe a été avant tout pensé pour la console PS4 de Sony. Il embarque donc 4 To d'espace de stockage pour contenir un maximum de jeux vidéo. Le My Passport est facile à installer puisqu'il vous suffit de le connecter à la console via le câble USB 3.0. Seuls quelques formatages sont requis avant de l'utiliser. Amazon propose le paiement en quatre fois (soit 29,37€ par mois) et le produit est garanti pendant trois ans.Notez aussi que ce disque dur fonctionnera aussi avec votre d'ordinateur !