Le disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 87,90€

Plus d'espace à moindre prix

Comme vous l'aurez sans doute compris, le Seagate BarraCuda offre un espace de stockage de 4 To. Il est polyvalent et conviendra à toutes vos nécessités en matière d'informatique. Il peut accueillir des films, des jeux, des photos, des musiques et bien plus encore. Il comprend une interface SATA 6 Gbits/s et il est aussi très économe en énergie, sans pour autant réduire ses performances. Bref, c'est un disque dur qui fait largement le travail. Pour terminer, ce disque dur 3,5 pouces a aussi pour vocation de protéger vos données personnelles grâce au Seagate Secure.Rue du Commerce propose plusieurs modes de livraison, allant du retrait en magasin pour 3,99€ à la livraison express à domicile pour 12,99€. Vous pouvez choisir de payer en quatre fois. Sachez que le produit est garanti pour une durée de deux ans.