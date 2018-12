L'ultrabook tactile Lenovo Yoga 530-14IKB à 439,99 euros

160€ d'économies, rien que ça !

Un ultrabook tactile et convertible bien équilibré

Voici un bon plan qu'il serait dommage de rater. L'ultrabook hybrideest affiché à 499.99€ sur Amazon, soit 100€ de moins qu'en temps normal. Mais le prix baisse encore de 60€ une fois qu'on applique l'ODR de Lenovo actuellement en cours jusqu'au 2 février 2019. Le petit PC portable passe alors àau lieu de 599€ en temps normal !Avec le Yoga 530,continue de pérenniser sa recette d'hybride à clavier pivotant. Comme tous ses homologues de la gamme Yoga, le Yoga 530-14IBK peut donc se transformer à volonté en - grosse - tablette tactile grâce aux charnières pivotantes à 360° du clavier.Avec son processeur Intel Core i3 de 7ème génération, ses 4 Go de RAM et son SSD de 128 Go, l'hybride taïwanais est suffisamment bien doté pour gérer la grosse majorité des tâches du quotidien. Son écran de 14? d'une définition de 1366 x 768 px est bien entendu tactile.La partie logicielle est sous Windows 10. De plus, l'ultraportable de Lenovo présente le gros avantage d'être doté d'une connectique très bien fournie avec pas moins de 3 ports USB-A 3.0 et une sortie HDMI entre autres. Son seul petit défaut provient du clavier non rétroéclairé. En dehors de ça, il est bien difficile de lui reprocher quoi que ce soit !