Le jeu Shadow of the Tomb Raider sur PS4 / Xbox One à 32,99 euros

La jungle n'attend que vous !

Ce bon plan concerne les versions PS4 et Xbox One du jeu vidéo édité par Square Enix. Shadow of the Tomb Raider est le troisième et ultime périple retraçant les origines de la célèbre aventurière. Lara se rend en Amérique du Sud où elle doit explorer des tombeaux perdus, affronter les dangereux soldats de l'Ordre de la Trinité et survivre dans une jungle souvent hostile. Si vous passez commande avant le 5 décembre, vous pourrez profiter de la livraison à 0,01€.