Le pack Monster Hunter World + Marvel vs Capcom Infinite + Doom sur PS4 à 34 euros

Des créatures gigantesques, des combats et un rendez-vous en enfer !

Le bundle en question propose donc les trois jeux en version physique sur PS4. Si Monster Hunter World et Marvel vs Capcom Infinite sont présents dans leur édition standard, DOOM s'offre lui dans son édition "UAC Pack". Elle comprend plusieurs bonus dont un poster, un petit guide et trois patchs à l'effigie du titre. Le tout pour 34,90€ dès maintenant sur Cdiscount.