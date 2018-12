Le Xiaomi Redmi 6A 16 Go - Noir à 79 euros

20€ de réduction via ODR

Un smartphone efficace à petit prix

Affiché à 99€, le smartphone d'entrée de gamme depasse à 79€ grâce à une offre de remboursement proposée par Cdiscount. Cette dernière est valable jusqu'au 31 décembre pour tout achat d'un smartphone de la gamme Xiaomi Redmi 6 ou 6A. Retrouvez toutes les infos utiles en cliquant ici Pour 79€ seulement, len'a pas à rougir de certains concurrents plus chers. Le petit smartphone de 5.45? n'est certes pas doté des meilleures technologies, mais il tient tout à fait la route avec sa dalle IPS 720p et son processeur Mediatek Helio A22 épaulé par 2 Go de RAM.Il est doté d'un APN arrière de 13 MP et d'une caméra en façade de 5 MP. Une batterie de 3000 mAh alimente le tout, la partie logicielle étant assurée par Android 8.1 Oreo avec la célèbre surcouche MIUI 9. Il ne lui manque qu'un lecteur d'empreintes digitales, mais la présence de reconnaissance faciale pallie cette absence. Pour 79€ seulement, vous pouvez foncer les yeux fermés !