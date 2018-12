L'enceinte Marshall Kilburn à 139 euros

Un mariage entre musique et élégance

L'aspect esthétique (avec un habillage synthétique et une lanière en cuir) n'est bien évidemment pas la seule qualité de l'enceinte. En effet, vous pourrez écouter absolument toutes vos musiques via un smartphone ou bien une tablette avec la fonction Bluetooth 4.0 de cet exemplaire. Ceux qui préfèrent les bonnes vieilles méthodes pourront utiliser l'entrée auxiliaire 3,5mm et relier leurs appareils grâce au cordon compris dans le pack.Si elle peut bien entendu être branchée sur secteur, la Kilburn de Marshall embarque également une batterie profitant d'une grande autonomie. Comptez environ une vingtaine d'heures d'utilisation, avec un volume réglé à 50%, avant de la faire plier. Les performances en matière de son n'ont pas été laissées de côté grâce au module d'amplification numérique en classe D et le haut-parleur médium-grave de 10cm.L'enceinte est garantie pour une durée de 2 ans et Amazon propose de la payer en quatre fois, soit 35,53€ par mois. Pour ce prix-là, vous profiterez d'un modèle extrêmement solide, performant et élégant. Une valeur sûre !