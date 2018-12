Le clavier mécanique Logitech G910 Orion Spectrum RGB à 109 euros

Logitech, n°1 sur le gaming

Un clavier gamer au top

Qui ne connaît pas, célèbre accessoiriste du monde? Reconnu pour ses souris et claviers - entre autres - d'excellente qualité, le fabricant sait souvent frapper juste en proposant un excellent rapport qualité/prix.Aujourd'hui, c'est le clavier mécanique G910 Orion Spectrum qui passe à 109€ sur. Il est affiché en temps normal aux alentours de 130€. Vous pouvez donc réaliser 20€ d'économies, ce qui n'est jamais négligeable en temps de fêtes !Logitech nous déçoit rarement avec ses créations. Lene fait pas exception. Doté de 113 touches avec des switchs Romer-G conçus spécialement par Logitech, il offre un confort de frappe inégalé et une endurance exceptionnelle. Un repose-poignet intégré assure des longues heures de jeu ou d'écriture sans fatigue.Mais ce clavier mécanique se démarque avec l'emport d'un dock permettant de brancher un smartphone. Ce dernier, via l'application ARX Control, peut afficher diverses informations système durant le jeu. Ajoutez à ça un éclairage RGB totalement paramétrable et 9 touches configurables. En bref, un vrai petit coup de cœur !