🔥 Dernière heures pour le forfait Free Mobile 60Go à 8.99€ par mois

Merci Free

Cette promotion sur le forfait mobile lancée il y a quelques semaines se termine ce soir et ne sera peut être pas prolongée, sauf si bien sûr la guerre des opérateurs continue jusqu'aux fêtes de Noël., et bien évidemment sans engagement. Outre l'enveloppe data plus que suffisante, le forfait en question vous propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 3 Go de données en roaming (en 3G) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. A noter que si vous dépassez à l'étranger l'enveloppe de 3Go, vous devrez débourser 0,0072€ par Mo supplémentaire consommé.Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit donc de vous rendre sur le site de Free et de renseigner les questions demandées dans le formulaire d'inscription munis de votre carte bancaire. Dans tous les cas, n'attendez pas trop pour vous décider car cette offre se termine dans quelques heures.