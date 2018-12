Le Xiaomi Mi 8 à 326,74 euros avec le code GBMPKBG3

Xiaomi rime avec petit prix

Presque parfait !

Le Xiaomi Mi 8 est donc disponible à un tarif réduit dès maintenant et jusqu'au 10 décembre prochain. Vous pouvez choisir entre le modèle noir ou bleu, qui sont tous les deux vendu à 337,40€. Cependant, il est possible d'économiser environ 10€ supplémentaires via le code qui va suivre et que vous pouvez retrouver dans le titre de cet article. Vous devrez le saisir au moment de valider votre achat :Pour ce qui est du produit en lui-même, le Xiaomi Mi 8 est équipé d'un écran AMOLED 6,21 pouces, avec une définition de 2248 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 ainsi que 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un double capteur 12 mégapixels est situé à l'arrière de l'appareil et un de 20 mégapixels est situé à l'avant. De quoi faire de très beaux selfies.Ce modèle propose aussi la reconnaissance faciale afin que vous puissiez le déverrouiller. Elle fonctionne également dans un environnement sombre grâce à un capteur infrarouge. La batterie offre une capacité de 3400 mAh. Comptez donc environ une journée d'autonomie lorsque le smartphone est totalement chargé. Bref, il s'agit d'un modèle bon à tout faire !