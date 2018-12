⚡ Bon plan : la souris gamer Logitech G402 Hyperion Fury FPS à 29 euros

Les Cantos d'Hyperion

La Fury de vaincre

Pour profiter de cette offre, nous vous invitons à vous rendre chez Cdiscount qui nous propose ici une offre dont il a le secret. Cette souris orienté gaming, la Logitech G402 Hyperion FURY FPS ne vous coutera en effet que 29 euros, au lieu de 59 euros habituellement, ce qui vous permettra d'économiser près de 50% sur votre achat.Vendu et expédié par Cdiscount, ce produit est bien évidemment neuf et dispose des garanties habituelles proposées par le site marchand Vous pourrez ainsi bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine, vous faire livrer chez vous ou en point relais, et être livré après-demain sans faute si vous commandez dans les heures qui viennent. Sachez aussi que vous pourrez opter pour des garanties supplémentaires (un ou deux ans) contre la casse.Lorsque l'on joue aux jeux video sur PC, aux FPS en particulier, il est important, pour ne pas dire nécessaire, d'investir dans une souris correcte. La Logitech G402 Hyperion Fury FPS devrait vous satisfaire en cela avec à son capteur optique survitaminé grâce a moteur fusion et son processeur AMR 32 qui lui permettent de suivre vos mouvements avec rapidité et précision.Son temps de réaction d'environ 1 ms est aussi un avantage pour les jeux qui demandent réactivité et réflexes.Avec huit boutons programmables, la possibilité de changer la sensibilité du capteur à la volée (de 250 à 4000 ppp) et son design alliant confort et efficacité, elle sera une alliée redoutable pour vos parties endiablées de Fortnite, Overwatch ou ce bon vieux CS : GO.