⚡ Bon plan : le OnePlus 6T mirror black à 479 euros

Mon 6T va craquer

Black Mirror

Pour découvrir cette offre, vous devrez vous rendre chez eBay qui continue tranquillement sa mutation en tant que market place. La plateforme d'enchère accueille en effet de plus en plus de vendeurs tiers qui proposent régulièrement des offres intéressantes sur de nombreux produits, comme c'est le cas pour ce OnePlus 6T Miror Black qui passe à 479 euros.Ce produit est bien évidemment un produit neuf, et s'il n'est pas vendu directement par eBay, il profite tout de même de nombreux avantages liés à la garantie client de la plateforme. Outre la gratuité des frais de ports, vous aurez à votre disposition une assistance client efficace et disponible, ainsi que des garanties supplémentaires si vous payez votre achat via Paypal.Le OnePlus 6T est un téléphone grand format équipé d'un écran AMOLED de 6,41 pouces à la définition de 2340 par 1080 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez trouver un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz, 6 Go de RAM, ainsi qu'un GPU Adreno 630. Côté stockage, comptez sur 128 Go pour ce modèle, qui ne dispose pas de port MicroSD pour une éventuelle extension.De manière assez classique, ce smartphone est équipé de deux appareils photo. Le premier, en façade, possède un objectif 16 mégapixels, tandis qu'à l'arrière, c'est un double capteur de 16 + 20 millions de pixels qui vous attend, le tout avec un double flash LED. Pour la batterie, comptez sur 3400 mAh, ce qui lui offrira une autonomie très correcte.