Bon Plan : le Hub USB C Vava à 35€ au lieu de 49,99€

Ce Hub USB-C embarque un port Ethernet, un port de charge, un port HDMI, un lecteur de cartes SD ainsi qu'un autre pour les microSD et trois ports USB-C. Il peut donc être connecté en permanence à internet grâce au port Ethernet qui peut grimper au maximum jusqu'à 1 Gb/s. N'importe quel appareil pourvu d'une entrée USB-C peut aussi être rechargé rapidement grâce à la puissance 100W du port réservé à cette fonction.L'expérience vidéo est optimale grâce à l'adaptateur 4K qui sert à cloner ou étendre votre écran. Vous pouvez ainsi diffuser des vidéos en 4K ou en full HD vers un autre écran. N'importe quel périphérique, que ce soit une souris, un clavier ou encore un disque dur peut être connecté. Ce Hub peut presque tout faire et il est bien pratique pour rassembler tous vos appareils en un seul endroit. Il est compatible aussi bien avec Windows qu'avec macOS.Si son prix affiché par Amazon est de 49,99€, il est possible de l'obtenir pour seulement 35€ avec le code qui va suivre. Gardez bien à l'esprit qu'il n'est valable que du 3 au 7 décembre. Sans plus attendre, voici le code tant attendu :