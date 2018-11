Bon Plan noël : aspirateur robot Eufy RoboVac 12 à 185€ au lieu de 300€

Afin de profiter du bon plan, il est essentiel d'activer le coupon présent sur la fiche produit. La remise sera déduite au moment du paiement.

Eufy, le robot aspirateur qui ne se ménage pas

Si vous avez un budget serré mais que vous désirez acquérir un aspirateur robot, le RoboVac 12 est le choix idéal. Même s'il est affiché en dessous de 200€, il offre des performances intéressantes : 1h40 d'autonomie, un grand réservoir de 60cl, ainsi qu'un bruit d'aspiration contrôlé : il ne dépasse pas les 60 décibels.Outre des caractéristiques techniques intéressantes, l'aspirateur propose plusieurs fonctionnalités bien senties. Pour ceux qui ne souhaitent pas paramétrer le robot, un mode automatique fera parfaitement le boulot en s'adaptant à la quantité de saleté présent dans la pièce.Un mode "bord" est également présent, et il vous permettra de faire raser les murs à votre Eufy. Enfin pour les plus consciencieux, le mode expert permettra à votre robot de fonctionner jusqu'à la fin de sa charge, ce qui induit un nettoyage en profondeur de votre habitation en passant et repassant aux mêmes endroits pour être sûr qu'aucune miette ne soit oubliée.