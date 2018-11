⚡ Bon Plan : La Nintendo Switch à 274 euros

Une console qui trouvera sa place dans votre salon comme dans votre sac

Faisons un petit tour des principales caractéristiques de cette Switch. En plus d'être une console de salon une fois placée dans son dock, la machine de Nintendo peut également être utilisée n'importe où grâce à son aspect hybride. Absolument tout le catalogue de jeux est compatible avec cette fonctionnalité. Vous pourrez donc jouer à l'exceptionnelou encore àdurant vos déplacements.Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui comprend deux manettes Joy-Con, l'une étant d'une couleur bleue et l'autre rouge. Elles sont détachables et utilisables séparément pour les parties à plusieurs en local. Les vibrations HD donnent aussi plus de sensations dans les titres compatibles. Vous pouvez aussi utiliser une manette Nintendo Switch Pro (vendue séparément) en lieu et place des Joy-Con.Ce pack disponible pour 274€ comprend uniquement la console Nintendo Switch accompagnée des manettes Joy-Con. Une fois équipé, vous serez prêt à accueillir les titres majeurs qui sortent en cette fin d'année commeou. La livraison est gratuite.