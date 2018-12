⚡ Bon Plan chez Revolut : ouverture du compte standard et envoi de la carte bancaire gratuits

Deux offres pour répondre à tous les besoins

Le compte standard : totalement gratuit, il vous fait bénéficier d'une carte Visa, d'un compte IBAN européen et vous permet d'effectuer des transactions dans plus de 150 devises sans frais cachés. Et actuellement, l'envoi de la carte bancaire est gratuit , contre 5,99€ habituellement

Le compte premium : Pour 7,99€ / mois, vous obtenez en sus de tous les avantages précités de multiples assurances pour vos voyages à l'étranger, d'une carte bancaire au design personnalisable, et d'une carte bancaire virtuelle éphémère pour régler vos achats en ligne



Revolut, c'est quoi ?

La néo-banque aux 3 millions d'utilisateurs repose sur la grande simplicité de ses services. Basée intégralement sur une application mobile intuitive et complète, les clients peuvent contrôler leur budget du bout de leur doigt, envoyer de l'argent à leurs amis ou recharger leur solde en quelques clics seulement.propose actuellement deux offres distinctes pour répondre à tous les besoins :Pour bénéficier de, il vous suffit de vous rendre sur le site Revolut et de suivre la procédure. Un jeu d'enfant !Revolut est une néo-banque britannique lancée en juillet 2015. Fleuron de la FinTech, Revolut a su innover dans un secteur encore très analogique en proposant des services simples, aux frais extrêmement réduits via une offre, adaptée aux besoins d'aujourd'hui.Particulièrement prisée des voyageurs, Revolut est la banque idéale pour régler ses achats à l'étranger. En effet, aucun frais supplémentaires ne sont prélevés lors d'un paiement en devise. Vous payez le taux de conversion en vigueur, et c'est tout ! De quoi vous épargner le stress des bureaux de change une fois arrivés à destination.Gratuite et sans aucun frais de gestion pour son offre dite Standard , Revolut se pose comme l'une des alternatives bancaires les plus fraîches du 21e siècle.