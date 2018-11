⚡ Bon Plan : le Xiaomi Mi 8 Pro 128 Go à 457,82 euros avec le code GBMPBF17

Le smartphone au dos transparent

Le Xiaomi Mi 8 Pro est composé d'un écran 6,21 pouces avec une définition de 2248 x 1080 pixels. Il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz, 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go. Il est équipé d'un double capteur arrière de 12 mégapixels chacun et celui à l'avant pointe à 20 mégapixels. Attention, car le nombre d'exemplaires en vente est limité. Notez qu'il vous faudra aussi débourser 9 petits centimes de frais de port pour la France métropolitaine. Entrez le code suivant au moment de la valider votre achat pour profiter de l'offre :