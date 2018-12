🔥 Derniers jours pour le forfait mobile RED by SFR à 10€ par mois à vie jusqu'au 3/12

Le forfait qui rend euros

Des offres comme s'il en pleuvait

Cette offre n'est pas nouvelle, et nous vous l'avons déjà présentée par le passé, ce qui ne la rend pas moins intéressante. Réservée aux nouveaux abonnés, elle vous permettra de profiter, grâce au bonus internet, d'un forfait 40 Go au lieu de 1 Go habituellement, et ce, pour 10 euros seulement. Ce forfait est bien évidemment sans engagement, et ce tarif, garanti à vie si jamais vous le souhaitez.RED by SFR oblige, vous devrez tout de même débourser 10 euros supplémentaires à la souscription afin de recevoir votre carte SIM, mais pourrez conserver votre numéro de téléphone actuel si le cœur vous en dit. Diverses options pourront aussi être ajoutées au forfait, que ce soit pour accéder à RMC Sport ou à Napster.De manière classique, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que vers les fixes et mobiles dans les DOM (sauf Mayotte) et en Europe. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS depuis les DOM et l'union Européenne sans aucun problème. Pour la data, une fois vos 40 Go épuisés, vous pourrez recharger votre solde jusqu'à quatre fois, à hauteur de 100 Mo à chaque fois avant de voir votre forfait se bloquer. Cette enveloppe de 40 Go utilisable en France uniquement, mais SFR a pensé aux globe-trotteurs et propose dans chaque forfait une enveloppe spéciale de 3 Go, utilisable à l'étranger.Et si jamais vous êtes un peu gourmand, sachez que les offres RED ne se limitent pas uniquement à ce forfait 40 Go, puisque la promotion portant sur le forfait 60 Go à 15 euros est elle aussi disponible jusqu'au 3 décembre. Un forfait qui propose les mêmes avantages que son compère à 10 euros en augmentant l'enveloppe utilisable à l'étranger à 15 Go, et en ajoutant la possibilité d'utiliser le forfait pour appeler vers ou depuis les Etats-Unis et le Canada. Dernière offre en cours, le forfait 50 Go à 15 euros par mois, qui inclut par défaut l'option RMC Sport. Une offre à réserver aux amateurs de football et de Champions League.