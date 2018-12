🔥 Bon plan : forfait mobile Sosh illimité à 9,99€ par mois sans engagement jusqu'au 3/12

Jouez les prolongations

Des gigas à l'appel

A lire aussi :

Lire l'avis complet sur Sosh



Cette offre, vous l'avez sans aucun doute déjà vu passer dans nos colonnes, car ce n'est pas la première fois que Sosh se décide à la faire renaître de ses cendres. Si nous vous en reparlons aujourd'hui, c'est parce que l'opérateur a décidé de prolonger ce bon plan qui devrait initialement se terminer le 26 novembre dernier. Désormais, sachez que vous pourrez souscrire à ce forfait 50 Go pour 9,99 euros par moisUne aubaine donc si vous aviez manqué le coche la dernière fois. Grâce à ce forfait, vous pourrez profiter pleinement du réseau Orange, qui demeure encore à l'heure actuelle, l'un des plus qualitatifs selon l'ARCEP . Sachez toutefois que le tarif n'est garanti que sur la première année après la souscription, uniquement pour les nouveaux inscrits, et que vous devrez dépenser 5 euros supplémentaires pour obtenir votre carte SIM.Comme c'est désormais le cas dans la plupart des forfaits, cette offre Sosh vous permettra de disposer d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Et si vous allez faire un tour en Europe, dans les DOM, en Suisse ou en Andorre, vous pourrez appeler et envoyer des SMS et MMS à l'intérieur de ces zones, ainsi que vers la France, sans aucun surcoût. Et puisqu'ils sont sympas chez Sosh, sachez que vous pourrez faire de même avec les Etats-Unis et le Canada. Elle est pas belle la vie ?Pour ce qui est de l'internet mobile, vous disposerez d'une jolie enveloppe de 50 Go sur réseau Orange, et que vous pourrez aussi utiliser lors de vos ballades à l'étranger, que ce soit en Europe, dans les DOM, en Suisse, Andorre, aux Etats-Unis ou au Canada. Pensez tout de même à vérifier votre consommation régulièrement (même si 50 Go c'est déjà pas mal), sous peine de voir votre débit se réduire, et votre facture prendre du volume.