🔥 Bon plan : pack Samsung A8 + enceinte JBL Go à 249€ au lieu de 369€

Un pack hyper complet à prix cassé

Difficile de résister à cette offre alléchante qui comprend un smartphone Galaxy A8 (2018) avec ses protections de coque et d'écran ainsi qu'une enceinte Bluetooth JBL Go ultra-portable. Affiché 319€, le pack complet bénéficie d'une ODR de 70€ chez Boulanger qui fait passer le prix final àPour rappel, le Galaxy A8 de Samsung embarque un écran Super AMOLED de 5.6" et tourne avec le SoC Exynos 7885, 4 Go et 32 Go de stockage. Pour ne rien gâcher, il prend de belles photos malgré son prix réduit. En bref, un excellent choix pour Noël !