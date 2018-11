Le ruban LED Koogeek Wi-Fi compatible Alexa, Google, Siri à 29€ au lieu de 39€

Mon beau ruban...

Pour illuminer votre Noël en famille

Même s'il profite déjà d'une réduction de 20€ du côté d' Amazon , le ruban LED est encore plus accessible avec le code que nous allons vous communiquer. En l'entrant, vous économiserez 10€ supplémentaires et le prix tombera ainsi à 29,99€. Le code est le suivant :. Attention, car il est uniquement valable jusqu'au 12 décembre prochain.Le ruban LED de Koogeek présente de nombreux avantages, dont le fait d'être compatible avec les trois assistants vocaux leaders du marché. Ainsi, que vous soyez adepte de Siri, Amazon Echo ou Google Assistant, vous pourrez ajuster votre ruban avec une facilité déconcertante. Ce dernier peut reproduire jusqu'à 16 millions de couleurs et, autre point positif non négligeable, il consomme peu. Sa durée de vie s'élève ainsi à 25 000 heures. Il peut s'adapter à la plupart des surfaces solides, sèches et planes. Sa longueur de 2 mètres n'est pas un problème puisqu'il est possible de le couper pour l'adapter à l'espace que vous lui aurez réservé.Si vous n'êtes pas adepte des contrôles vocaux, vous pouvez aussi passer par l'application "Koogeek Home" depuis un smartphone ou une tablette iOS et Android. Les détenteurs d'un appareil Apple pourront aussi profiter de la compatibilité avec d'application "Maison" de la marque à la pomme. Ensuite, libre à vous de paramétrer le ruban comme bon vous semble, que ce soit pour la couleur ou même pour définir des horaires d'allumage et d'extinction. Cerise sur la bûche de noël, il est même possible de contrôler plusieurs rubans simultanément.