Carte Micro SDXC Alfawise 64Go à 7,92€ livrée

Résistante et à petit prix

Cette carte Micro SDXC possède un espace de stockage de 64 Go. Sa vitesse de lecture s'élève à 80 Mo/s et vous pouvez bien évidemment y stocker vos photos, vidéos et autres fichiers. Elle est résistante à l'eau, au froid et même à la chaleur. Vous pouvez très bien l'utiliser pour appareil photo, un smartphone voire même une console de jeu. La livraison est gratuite en France métropolitaine. Afin de l'obtenir pour 7,92€, rentrez le code suivant au moment de valider votre panier : Alfawise64GBU3.