La carte microSDHC Sandisk 32Go Classe 10 + adaptateur à 9,45€ au lieu de 14€

Idéal pour vos applications comme pour vos jeux Switch

Cette carte microSDHC possède donc 32 Go d'espace de stockage (d'autres versions sont disponibles en promotion) et une vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 100 Mo/s. Elle est compatible avec la plupart des smartphones et autres tablettes Androïd. Vous pouvez également l'utiliser pour la Nintendo Switch. La garantie fabricant est de 10 ans.