La clé USB SanDisk Cruzer Fit à 12,60€ au lieu de 23€

Une clé USB classique et très abordable

C'est le modèle 64 Go qui est concerné par cette belle promotion. Il est même moins cher que la version 32 Go ! La clé USB est assez petite, ce qui est parfait pour la brancher sur des appareils comme une tablette ou un autoradio. Elle possède une interface USB 2.0 et le logiciel SanDisk SecureAccess permet de protéger vos dossiers avec un mot de passe. Elle est également garantie à vie par le constructeur.