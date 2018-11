Le SSD Sandisk 240Go à 40€ livré au lieu de 50€

La vitesse et l'efficacité de Sandisk

Ce SSD propose donc un espace de stockage de 240 Go et une interface SATA 6.0 Gb/s. Sa vitesse d'écriture pointe à 440 Mo/s et sa vitesse de lecture séquentielle peut grimper jusqu'à 535 Mo/s. Il a été conçu pour résister aux vibrations et profite donc d'un design très robuste. Il est parfait pour réaliser des tâches classiques avec votre ordinateur, comme naviguer sur le web ou regarder des vidéos. La garantie constructeur est de 3 ans et l'article est éligible à la livraison gratuite en France métropolitaine.