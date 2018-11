Le jeu God of War sur PS4 à 27,99€ au lieu de 39€

Le retour de Kratos

Pour rappel, God of War est sorti le 20 avril 2018 sur la console de Sony et il est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs jeux de l'année, voire même de tout le catalogue de la PS4. Le dieu de la guerre Kratos revient dans une nouvelle épopée en compagnie de son fils Atreus. Cette fois, la mythologie grecque laisse sa place au panthéon des dieux nordiques. Entre environnements époustouflants, combats contre des ennemis gigantesques ou bien un scénario à la fois épique et émouvant, ce God of War est un pur chef-d'œuvre. Vous pouvez donc vous procurer l'édition standard pour moins d'une trentaine d'euros dès maintenant.