Le casque Marshall Major II à 39€ au lieu de 59€ livré

Il s'agit du modèle filaire du Marshall Major II dont la longueur du câble est de 1,2 mètre. Le son est restitué en stéréo et sa sensibilité s'élève à 99 dB. Il est tout de même important de préciser qu'il n'embarque pas de micro. Il arbore tout de même un design élégant et il s'adapte parfaitement à la forme de la tête. Notez qu'il profite d'une garantie de 2 ans en France et qu'un échange standard sera fait si votre exemplaire présente une défaillance.