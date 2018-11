Le Galaxy Note 9 128Go à 618€ au lieu de 999€

Avant d'évoquer les caractéristiques techniques de l'appareil, précisons tout d'abord qu'il est dans un état "neuf"et qu'il est aussi désimlocké. Ce Galaxy Note 9 possède un écran 6,4 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Il embarque un processeur Exynos 9810 à 2,7 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Son appareil photo frontal pointe à 8 Mégapixels et le dorsal est équipé d'un double capteur de 12 Mégapixels. Il comprend une batterie 4000 mAh, un port USB Type-C, le tout pour un poids total de 200 grammes. La livraison est gratuite.