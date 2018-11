🔥 Fibre Sosh à 14,99€ au lieu de 29,99€ (sans engagement, 1 an, location incluse)

180€ de réduction sur une année

Détail de l'offre fibre Sosh

Voici un bon plan qui devrait plaire aux utilisateurs éligibles à la fibre optique. Sosh diminue de 50% de prix de son abonnement mensuel, qui. Vous pouvez donc réaliser une belle économie de 180€, ce qui est loin d'être négligeable !De plus, cette offre est, vous pouvez donc passer chez un autre opérateur à l'issue des 12 mois ou avant. Et cerise sur le gâteau, la location de la Box Sosh est comprise dans le prix de l'abonnement., comme vous le savez probablement, est une filiale de l'opérateur Orange. Les utilisateurs bénéficient donc du réseau fibre de la société historique. Les débits via la fibre Sosh sont de 300 Mb/s, aussi bien en montant qu'en descendant.Le forfait de la Boite Sosh donne aussi accès à ladu monde. Il faut cependant rajouter 5€/mois pour les appels illimités vers les mobiles.Niveau télévision, deux options s'offrent à vous : utiliser gratuitement l'appli TV Orange sur votre smartphone/PC/Mac ou souscrire pour 5€/mois au décodeur. Ce dernier donne accès à pas moins de 160 chaines dont plus de 70 en HD.Dernier point intéressant,de votre ancien opérateur. Si vous n'êtes pas éligible à la fibre, Sosh propose aussi une Box ADSL à partir de 14.99€/mois la première année, puis 19.99€/mois.