Bon Plan : Le OnePlus 6 64Go à 346€

Le OnePlus 6 est équipé d'un écran 6,28 pouces avec une résolution de 2280 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz, 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Le capteur frontal pointe à 16 mégapixels, et celui à l'arrière du smartphone est un 20 mégapixels + 16 mégapixels. La promotion prendra fin le 29 novembre aux alentours de 17h00. Attention, car les stocks sont limités. Pour pouvoir acheter le OnePlus 6 à 346€, vous devez entrer le code suivant au moment de valider votre panier : GBMPCM2.