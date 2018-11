🔥 Fibre RED SFR + options débit plus et appels à 20€ au lieu de 30€ (à vie sans engagement)

Deux options offertes jusqu'au 3 décembre



Débit Plus : bénéficiez d'un débit montant jusqu'à 1 Gb/s et descendant jusqu'à 200 Mb/s. Sans cette option, les débits sont plafonnés à 200 Mb/s et 50 Mb/s.

Appels illimités vers les mobiles : normalement affichée à 5€/mois, cette option parle d'elle-même et vous permet d'appeler gratuitement les numéros mobiles en France



Détail de l'offre RED Box

Vous avez jusqu'au 3 décembre 2018 pour profiter de, ce qui vous fait réaliser 10€ d'économies par mois. Sachant que le tarif est à vie et sans engagement, vous serez vite gagnant !Les options en question sont les suivantes :Chacun de ces ajouts devient gratuit pour toute souscription à une offre RED Box, au lieu de 5€ chaque. Libre à vous ensuite d'ajouter d'autres paramètres à votre forfait SFR Fibre et THD.Le forfait RED Box est l'un des moins chers du marché pour qui cherche à accéder à la fibre optique. Pour, vous pouvez ainsi obtenir une ligne à très haut débit jusqu'à 1 Gb/s - avec l'option Débit Plus - et bénéficier d'appels illimités vers les fixes de France et 100 destinations à l'étranger.Le décodeur TV est en option, à partir de 2€/mois pour 35 chaînes et monte à 4€/mois pour 100 chaines. Le boitier compatibles 4K/UHD permet d'accéder à la télévision en direct, en restart ou en replay. Il dispose d'un tuner TNT intégré ainsi qu'un disque dur de 500 Go pour les enregistrements.Sachez que si votre domicile n'est pas éligible à la fibre optique, vous pouvez toujours vous orienter vers. Les débits sont alors de 25 et 70 Mb/s enet 15 Mb/s enDernier point qui peut faire pencher la balance en faveur de SFR RED : le FAIsi vous migrez depuis un autre opérateur.