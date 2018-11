Le casque audio Logitech G Pro avec micro à 59€ au lieu de 79€

Le G Pro est un casque filaire avec un son surround et une sensibilité de 107 dB. Il fait un poids de 259 grammes et ses oreillettes sont en similicuir. Notez qu'il embarque bien évidemment un microphone détachable afin que vous puissiez discuter avec vos amis (ou vos ennemis !) durant les parties. Le câble fait une longueur de 2 mètres et le casque est garanti pour une durée de deux ans. Vous pouvez même le payer en quatre fois.