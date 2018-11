PC Portable Gamer 15,6" Lenovo Legion, Core i5, 1 To + 128GB SSD , GTX 1050 à 699€ au lieu 899€

Doté d'un écran 15,6 pouces FullHD, le Lenovo Legion Y530-15ICH est taillé pour le jeu. Il embarque un processeur Core i5 8300U à quatre cœurs, ainsi que 8 Go de RAM et une NVIDIA GeForce GTX 1050 et ses 4 Go de RAM dédiée. Côté stockage, comptez sur un disque dur 1 To, accompagné par un SSD de 128 Go pour accueillir le système. Quant à la connectique, vous pourrez profiter d'un port HDMI, d'un port VGA et de quatre ports USB 3.0 pour relier vos périphériques préférés. Garanti deux ans, il est livré avec une licence Windows 10.