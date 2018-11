PC portable 15.6" Dell G3-15 - i5, GTX 1050 4 Go, 8Go, 256 Go SSD à 599,32 euros

Le Dell G3 est un ordinateur portable de 15 pouces équipé d'une dalle IPS FHD rétroéclairée par LED. Il s'articule autour d'un CXore i5 8300H pouvant aller jusqu'à 4 GHz en mode turbo boost, et dispose de 8 Go de RAM en DDR4 à 2 666 MHz. Ce modèle est équipé avec une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 dotée de 4 Go de mémoire dédiée en GDDR5, et dispose d'un SSD M.2 NVMe de 256 Go pour le stockage. À noter que ce portable tourne sous Ubuntu Linux 16.04.