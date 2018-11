La carte graphique KFA2 GeForce RTX 2070 à 509 euros

Dernière-née de chez Nvidia, la série de GeForce RTX 20XX se positionne à l'heure actuelle parmi les meilleures cartes graphiques disponibles sur le marché. Cette GeForce RTX 2070 EX de chez KFA2 à tout ce qu'il faut pour donner un coup de boost à votre configuration, et vous permettre de faire tourner sans problème les derniers jeux du moment. Basé sur une puce Turing gravée en 12 nm FinFET, ce GPU possède aussi 8 Go de RAM dédiée en GDDR6 pour une vitesse de transfert hallucinante pouvant atteindre les 14 à 16 Gb/s. Compatible 4K et réalité virtuelle, elle dispose de toute la connectique nécessaire pour votre configuration avec un port HDMI et trois ports DisplayPort. Pour ne rien gâcher, vous pourrez obtenir un exemplaire de Battelfield V si vous vous décidez pour cette carte graphique.