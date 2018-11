L'iPhone Xr 128 Go - Rouge mat à 799 euros (+ 79.90 euros en SuperPoints)

Dernier modèle en date de la gamme iPhone X, l'iPhone XR est aussi le plus « abordable du lot », comparé aux iPhone XS et XS Max. S'il possède lui aussi la dernière puce créée par Apple, l'A12 Bionic, il dispose en revanche d'un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces doté d'une définition de 1792 par 828 pixels pour 326 DPI. Il dispose comme la plupart des smartphones actuels, de deux caméras. Une à l'arrière à 12 millions de pixels, et une en façade à 7 millions de pixels, compatible avec la technologie TrueDepth.