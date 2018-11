Smartphone Xiaomi Mi Mix 2S 64Go + chargeur induction à 299€ (via ODR) au lieu de 349€

Le Xiaomi Mi Mix 2S est un téléphone Android grand format qui possède un écran AMOLED de 5,99 pouces doté d'une définition de 2160 par 1080 pixels. A l'intérieur, c'est un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz, un GPU Adreno 630 ainsi que 6 Go de RAM qui vous attendent, tandis que le stockage est pour sa part fixé à 64 Go, sans possibilité d'extension. Il possède deux appareils photo : un en façade à 5 millions de pixels, et un double à l'arrière à 12 + 12 millions de pixels. Ce téléphone est vendu en pack avec un chargeur sans fil à induction certifié Qi.