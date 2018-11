Monster Hunter World sur PS4 à 19€ au lieu de 30€ pour le Cyber Monday

Sorti en début d'année, Monster Hunter World est le dernier épisode en date de la célèbre franchise dédiée à la chasse aux monstres. Comme dans les précédents épisodes, en tant que Hunter, vous serez amené à traquer tout un tas de bestioles plus spectaculaires les unes que les autres dans les environnements luxuriants d'un nouveau continent. Seul ou à plusieurs, vous devrez ainsi traquer vos proies et mettre en place une stratégie pour venir à bout de ces monstres qui vous dominent sur tous les plans. Riche et prenant, Monster Hunter World est une expérience à découvrir absolument si vous appréciez les RPG.