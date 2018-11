🔥 L’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 à 29,99 euros pour le Cyber Monday

Enceinte connectée crée par Amazon, cette Echo Dot 3 est la plus petite et la plus compacte de la gamme Echo. Ce qui ne l'empêche absolument pas d'être aussi efficace que ses grandes sœurs en proposant toutes les fonctionnalités d'une enceinte connectée classique (diffusion de musique), combinée à celles d'un assistant personnel tout ce qu'il y a de plus complet. D'une simple commande vocale, vous pourrez en effet demander à Alexa de vous donner les informations que vous cherchez, d'allumer ou d'éteindre un appareil connecté dans votre maison, ou bien envoyer des messages à vos amis équipés d'Amazon Echo.