Game of Thrones, l'intégrale en blu-ray à 39,99€ au lieu de 90€ pour le Cyber Monday

Série phénomène de ces dernières années, et adaptation du chef d'œuvre de Georges RR Martin (qui devrait se dépêcher d'écrire la suite de son histoire), Game of Throne déploie un récit riche, dense et particulièrement sanglant qui nous emmène en Westeros, une terre en proie à une guerre de succession qui n'en finit plus. Extrêmement prenante grâce à sa galerie de personnages tous plus attachants (ou détestables) les uns que les autres, Game of Thrones est une série incroyable que nous vous invitons à voir et revoir.