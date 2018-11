Apple Watch Série 3 GPS à 275€ au lieu de 329€ pour le Cyber Monday

A mi-chemin entre la montre connecté et le capteur d'activité, l'Apple Watch Serie 3 est un compagnon de tous les jours qui vous accompagnera dans chacun des aspects de votre vie. Vous pourrez ainsi consulter vos notifications, recevoir des appels ou écouter votre musique d'un simple geste, mais aussi surveiller votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous avez effectué et tout un tas d'autres indicateurs. Ce modèle dispose d'un cadre en Alu noir de 42 mm, est livré avec le bracelet sport noir, et dispose d'une garantie de deux ans.