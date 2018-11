⚡ Cyber Monday chez pCloud : l'option Crypto offerte pour toute souscription

Rappel des promos en cours

L'option Crypto offerte

Comme nous l'avions déjà précisé dans notre offre de vendredi concernant le Black Friday , pCloud est un des meilleurs services dans le cloud pour stocker vos photos, vos vidéos et bien d'autres fichiers que vous souhaiteriez conserver dans un espace sécurisé et disponible partout, tout le temps. Le service est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, que vous soyez sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone, et de manière sécurisé via la protection des canaux TLS/SSL et le cryptage 256-bit AES pour tous les fichiers déposés sur leurs serveurs. A noter également qu'une option permet même de partager du contenu stocké avec un ami grâce à un lien généré par l'utilisateur.Pour ce Cyber Monday,pour toute souscription à une formule lifetime,Rappelons que l'abonnement à vie b>Crypto permet le cryptage de vos fichiers coté client, en d'autres termes vos données restent inviolables même si vous vous faîtes dérober votre ordinateur ou smartphone. Dans le même objectif, la preuve à divulgation nulle signifie que personne ne pourrai avoir accès facilement à vos fichiers et l'algorithme de cryptage complétera ce dispositif par un système de couches et de clés ainsi qu'un verrouillage à l'aide d'un pass par le client.Les deux offres en promotion depuis vendredi sont concernées par ce nouveau deal. Tout d'abord, il y a d'abord la formule 500 Go + Crypto Lifetime qui donne accès, comme son nom l'indique, à 500 Go d'espace de stockage, à 500 Go et trafic de téléchargement et à un dossier crypté.. La seconde formule est similaire, sauf qu'elle fait passer le stockage ainsi que le trafic de téléchargement à 2 To,Dans les deux cas, sachez qu'une fois que vous aurez déboursé la somme demandée, cet espace de stockage ainsi que les autres options seront accessibles à vie.